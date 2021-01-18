Украинский депутат назвал ошибочными введенные против него санкции США

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что США ввели против него санкции по ошибке, передает ТАСС.
По его словам, это произошло в результате доноса финансируемой из-за границы общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).
«Я никогда не вмешивался в выборы другого государства, в том числе США», — заявил Дубинский.
Он подчеркнул, что будет юридически отстаивать свою репутацию, в частности подаст против сотрудников ЦПК заявления о совершении ими уголовных преступлений.
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