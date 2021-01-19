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Рудольф Джулиани Рудольф Джулиани

Джулиани отрицает продажу президентских помилований

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Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отрицает, что пытался заработать на лоббировании президентских помилований. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Заявления о том, что я просил или получил какую-либо компенсацию за помилование для себя или кого-либо еще, являются ложными, дискредитирующими и злонамеренными», — написал юрист.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что соратники Трампа пытались заработать на лоббировании президентских помилований. В публикации утверждалось, что по мере того, как Трамп готовится покинуть свой пост в ближайшие дни, прибыльный рынок помилований приближается к своему пику, и некоторые из его союзников собирают гонорары с богатых преступников или их сообщников, чтобы подтолкнуть Белый дом к помилованию.

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