Посол Италии в РФ привился вакциной «Спутник V»

| Бернст Ю.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V», передает ТАСС.

По словам дипломата, он не столкнулся с какими-либо побочными эффектами.

В ближайшее время Терраччано намерен сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме.

Посол заявил, что он не намерен сравнивать разные вакцины и определять лучшую, отметив, что итальянское правительство «считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области».

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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