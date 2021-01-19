В Белоруссии заявили о плодотворном развитии отношений Москвы и Минска

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что отношения Москвы и Минска развиваются конструктивно и плодотворно. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что впервые за многие годы государства вошли в новый год с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере.

Головченко также подчеркнула, что страны достигли всех договоренностей.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к усилению и интенсификации отношений с Москвой.

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