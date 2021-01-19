У Путина не запланированы контакты ни с Трампом, ни с Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует связываться с главой США Дональдом Трампом перед его уходом с занимаемой должности.
«Пока не запланировано никаких контактов. Они могут появиться, но пока каких-то намеченных контактов нет в графике президента», — сказал он.
Отвечая на вопрос о контактах с избранным главой государства Джо Байденом и его командой, Песков заявил, что пока их не было.
«Нет, пока нет. Вы знаете, что у них проблемы, в США. Сейчас они занимаются своими внутренними проблемами», — уточнил представитель Кремля.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден. Инаугурация избранного президента США состоится 20 января.
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