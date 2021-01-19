Жириновский заявил, что мог бы стать президентом Украины

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог бы одержать победу на выборах президента Украины. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

По его мнению, такое могло бы произойти, если бы существовала возможность баллотироваться на выборы.

«Обязательно. За меня проголосовали бы и русские, и украинцы», — сказал Жириновский.

Он подчеркнул, что людям надоела «возня», при которой гибнет страна и ее экономика.

Депутат раскритиковал политику Украины в отношении вакцинации от коронавируса и отказ от российского препарата.

Кроме того, политик осудил закон о национальном языке украинского правительства, из-за которого людей насильственно заставляют учить украинский язык.