Барр: заявления Трампа о фальсификации выборов «спровоцировали'' штурм Капитолия

Экс-генпрокурор США Билл Барр заявил, что утверждения действующего президента США Дональда Трампа о том, что результаты президентских выборов были фальсифицированы, спровоцировали беспорядки в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Mail.

«Я думаю, это было причиной беспорядков на Холме», — заявил Барр в своем первом телеинтервью после отставки с поста генерального прокурора.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.