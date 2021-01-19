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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров назвал опасной военную деятельность Норвегии у границ России

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Военная активность Осло, а также продвижение инфраструктуры НАТО к границам России могут негативно повлиять на Арктический регион. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Норвегии Ине Эриксен, говорится в сообщении на сайте российского МИД.

«Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами», — говорится в сообщении.

Ранее главный редактор издания NRK Арне Хольм заявил, что под давлением США Норвегия провоцирует Россию на войну за Арктику, тем самым отказываясь от многолетней политики «сдерживания и умиротворения».

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