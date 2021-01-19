Песков после новых санкций США по «Северному потоку — 2» напомнил о планах его достроить

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после введения санкций США по «Северному потоку — 2» напомнил о планах РФ достроить газопровод. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Утром на конференц-колле отвечал на подобный вопрос», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что власти сожалеют о сложившейся ситуации. По его словам, Москва будет и далее «очень внимательно отслеживать» происходящие действия и заявления для того, чтобы продолжить строительство «Северного потока — 2».

Как сообщалось, США ввели санкции против судна «Фортуна», укладывавшего газопровод «Северный поток — 2», и его владельца компании «КВТ-Рус».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.