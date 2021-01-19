Помпео: США рассмотрят новые санкции против России

В ближайшее время США рассмотрят новые санкции против РФ по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА «Новости».

«США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA)», — говорится в сообщении.

Помпео отметил, что ранее США ввели санкции против судна «Фортуна», укладывавшего газопровод «Северный поток — 2», и его владельца компании «КВТ-Рус».

«Если «Северный поток — 2» будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных российских действий», — заявил Помпео.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.