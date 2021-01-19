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Новости политики

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США назвали действия Китая в отношении уйгуров «геноцидом»

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Власти США назвали действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе «геноцидом». Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, пишет The New York Times.

«Я пришел к выводу, что КНР... осуществляла геноцид», — сказал Помпео.

Госсекретарь также заявил, что считает данные действия преступлениями против человечности.

По словам США, с 2007 года Коммунистическая партия Китая применяет систематические репрессии в отношении уйгуров и других групп мусульманских меньшинств, что включает в себя массовые задержания и принудительный труд.

В середине июня США приняли законопроект, допускающий санкции в отношении китайских чиновников, дискриминирующих уйгуров и другие мусульманские меньшинства в СУАР.

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