США назвали действия Китая в отношении уйгуров «геноцидом»

Власти США назвали действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе «геноцидом». Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, пишет The New York Times.

«Я пришел к выводу, что КНР... осуществляла геноцид», — сказал Помпео.

Госсекретарь также заявил, что считает данные действия преступлениями против человечности.

По словам США, с 2007 года Коммунистическая партия Китая применяет систематические репрессии в отношении уйгуров и других групп мусульманских меньшинств, что включает в себя массовые задержания и принудительный труд.

В середине июня США приняли законопроект, допускающий санкции в отношении китайских чиновников, дискриминирующих уйгуров и другие мусульманские меньшинства в СУАР.