Россия и Белоруссия выступят на неформальной встрече СБ ООН с участием Тихановской

Представители России и Белоруссии примут участие в неформальной встрече СБ ООН с участием лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Конечно, налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран. Но нам есть что сказать в ответ. Поэтому и Россия, и, насколько мне известно, сама Белоруссия примут участие во встрече», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча состоится 22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.

ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа. Позже Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета. Белоруссия объявила Светлану Тихановскую в международный розыск за призывы к свержению конституционного строя.