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Госдеп: Россия не сообщала об отключении связи в генконсульстве в Нью-Йорке

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Российские дипломаты не сообщали Госдепу об отключении телефонных линий в генконсульстве в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, пишет ТАСС.

«Российские власти не информировали Госдепартамент и не запрашивали нашего содействия в связи с какими бы то ни было проблемами, касающимися работы телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке», — сказала она.

Ранее генконсульство России в Нью-Йорке заявило, что США отключили телефонные линии, из-за чего не работает связь, и возникли перебои с интернетом.

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