Трамп назвал свое самое большое достижение на посту президента

Президент США Дональд Трамп в прощальной речи заявил, что особенно гордится тем, что не начал ни одной войны. Об этом пишет РИА «Новости».

«Самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся, - это потеря уверенности в нас самих, потеря уверенности в нашем национальном величии», — добавил он.

По словам Трампа, его президентство было успешным.

Инаугурация избранного главу государства Джо Байдена запланирована на полдень местного времени 20 января (20.00 мск среды). В Вашингтон должны прибыть около 25 тысяч бойцов Нацгвардии. Известно, что действующий президент Дональд Трамп не пойдет на это мероприятие.