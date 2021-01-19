Блинкен: Байден считает Россию вызовом

Российские вызовы занимают значительное место в повестке новой администрации США, заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

«Мы говорили о ряде вызовов. Вызов, который представляет собой Россия по целой серии фронтов, — один из тех, что являются неотложными», — сказал Блинкен.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на полдень местного времени 20 января (20.00 мск среды). В Вашингтон должны прибыть около 25 тысяч бойцов Нацгвардии. Известно, что действующий президент Дональд Трамп не пойдет на это мероприятие.