Посол РФ: санкции США по «Северному потоку — 2» нарушают нормы международного права

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон нарушает международное право из-за санкций по «Северному потоку — 2». Об этом говорится в его заявлении, размещенном в Facebook российского диппредставительства.

По его словам, американская сторона введением санкций также «нарушают принципы честной и свободной торговли», при этом не считаясь с мнением даже «собственных союзников».

Дипломат отметил, что «в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей» США «вышли за рамки приличия».

«Все это не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье», — указал Антонов.

Он также выразил уверенность, что в этой «авантюре» в конечном итоге не будет «победителей».

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», который строит газопровод, и компании-владельца баржи «КВТ-Рус».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.