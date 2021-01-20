Блинкен согласился с обвинениями в адрес Китая в геноциде уйгуров

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен согласился со словами действующего госсекретаря Майкла Помпео, который назвал действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) «геноцидом» и «преступлениями против человечности». Об этом он сказал на слушаниях в Сенате, трансляцию которых вел телеканал FoxNews.

Сенаторы спросили у Блинкена, придерживается ли он оценки, данной Помпео. На этот вопрос тот ответил: «Да».

В июне 2020 года США приняли законопроект, который допускает введение санкций в отношении китайских чиновников, дискриминирующих уйгуров и другие мусульманские меньшинства в СУАР.