Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Twitter заблокировал аккаунт нового парламента Венесуэлы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт нового состава Национальной ассамблеи Венесуэлы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что компания сделала это «за неисполнение правил» организации.

«Аккаунт заблокирован. Twitter блокирует учетные записи, которые не выполняют правила Twitter», — указано на пустой странице пользователя @lanuevaasamblea, который был создан для нового созыва депутатов однопалатного парламента Венесуэлы.

В то же время учетная запись @AsambleaVE, принадлежащая отказавшимся слагать свои полномочия оппозиционным депутатам, действия мандата которых закончилось 5 января, продолжает работать. Страница помечена как верифицированный аккаунт правительственной организации.

Парламентские выборы в Венесуэле прошли 6 декабря. В них победил проправительственный блок «Великий патриотический полюс».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Гуаидо: Национальная ассамблея Венесуэлы продолжит работу

ЕС не признал новый состав парламента Венесуэлы

Россия выразила готовность сотрудничать с новой Нацассамблеей Венесуэлы

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.