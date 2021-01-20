Глава ДНР назвал лицемерной политику Киева в отношении Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что политика украинских властей в отношении Донбасса является лицемерной, передает РИА «Новости».

По его словам, киевским властям «гораздо интереснее заниматься самопиаром и декларировать свои якобы мирные и гуманные намерения» в отношении региона, «хотя и для внутренней украинской, и для международной аудитории становится все более очевидной лицемерность этих высказываний».

Политик считает, что особенно цинично выглядят абсолютно противоположные, никак не соответствующие реальности заявления президента Украины Владимира Зеленского. По словам Пушилина, тот не стесняется даже в личном разговоре с лидером одной из стран-гарантов минских соглашений «рассказывать небылицы про то, что Киев якобы соблюдает режим прекращения огня».

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Киев начал против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.