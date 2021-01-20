Трамп не планирует помилование самого себя и членов своей семьи

Действующий президент США Дональд Трамп не намерен подписывать указы о своем помиловании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Кроме того, по данным агентства, политик также не планирует помилование членов своей семьи и своего адвоката Рудольфа Джулиани.

При этом, глава Белого дома подписал указ о принятии таких мер в отношении экс-помощника в администрации Стива Бэннона.

Трамп покинет свой пост в среду, 20 января, после инаугурации избранного президента страны Джо Байдена.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.