Миронов заявил о слиянии партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, слияние состоится уже в ближайшее время.

«Все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей — это партия «Справедливая Россия», партия «Патриоты России» и партия Захара Прилепина «За правду», — произнес Миронов.

Он уточнил, что соответствующее решение было принято после длительных переговоров с представителями разных партий, которые Миронов вел в течение двух лет.