Пелоси назвала Трампа пособником штурма Капитолия

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что действующий президент США Дональд Трамп может расцениваться как пособник совершенных при штурме Капитолия преступлений. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

Она отметила, что правоохранительным органам еще предстоит определить, помогал ли кто-то из ее коллег участникам штурма.

По ее словам, если чье-то участие подтвердится, то «они станут пособниками преступлений», среди которых также находится убийство.

«Этот президент (Дональд Трамп. — прим. «Газеты. Ru») – пособник этого преступления, потому что он подстрекал к бунту, который стал причиной тех смертей и того разрушения», — подчеркнула Пелоси.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.