Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина к парламенту

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках ежегодного послания главы государства к Федеральному Собранию.

Он отметил, что пока нет точной даты для этого мероприятия.

Также, по его словам, нет точных данных и о формате предстоящего обращения российского лидера, поскольку выбор зависит от изменений эпидемиологической ситуации.

«Пока трудно что-то сказать. Мы все знаем, что какие-то позитивные новости есть, но пока рано предаваться излишнему оптимизму», — подчеркнул Песков.

В 2020 году Путин обращался с посланием к Федеральному Собранию 15 января. Тогда он предложил внести пакет поправок в Конституцию, а также озвучил инициативы в сфере повышения благосостояния россиян и развития гражданского общества.