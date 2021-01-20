Матвиенко надеется, что США вернутся в международное правовое поле при Байдене

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что после инаугурации избранного президента США Джо Байдена политика Белого дома вернется в правовое поле. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, США «остаются влиятельным, мощным государством в мире».

При этом спикер СФ выразила надежду, что американские власти снова начнут соблюдать обязательства по международным соглашениям и договорам.

«(Хочется. — прим. «Газеты.Ru») верить, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика Америки», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также добавила, что новая администрация должна прийти к этому на фоне прошедшего штурма Капитолия, который отнимает у Вашингтона «моральные права навязывать миру свои стандарты».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.