Трамп пожелал администрации Байдена удачи и пообещал вернуться

Действующий президент США Дональд Трамп перед отъездом из Белого дома пожелал администрации избранного главы государства Джо Байдена, инаугурация которого состоится 20 января, успехов и удачи.

«Я желаю новой администрации большой удачи и больших успехов. Я думаю, они будут успешны. У них есть фундамент, чтобы делать что-то действительно впечатляющее», – приводит слова президента CNN.

При этом Трамп пообещал «вернуться» на политическую арену.

«Мы вернемся каким-либо образом», – цитирует его Fox News.

Избранный президент США Джо Байден в среду, 20 января, будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации на Капитолийском холме в Вашингтоне. Вице-президентом Соединенных Штатов станет 56-летняя Камала Харрис.