Названа цель объединения партий СР, «Патриотов России» и «За правду»

Руководитель исполкома партии «Патриоты России» Надежда Корнеева в беседе с радио Sputnik объяснила решение объединиться с партиями «Справедливая Россия» и «За правду».

По ее словам, на сегодняшний день стране необходима мощная лево-патриотическая сила, так как «фактически начинается «холодная война»», а внутри России существует множество нерешенных социальных проблем.

«И для этого, конечно же, нужна мощная сила, которая будет защищать наши национальные интересы и внутри страны, и на ее рубежах», — заявила Корнеева.

Секретарь ЦК партии «За правду» Николай Новичков отметил, что на выборах в Госдуму 2021 года новая политическая организация надеется выйти на второе место после «Единой России».

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что партия объединится с «За правду» и «Патриотами России».