Путин созвонился с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе взаимодействие стран в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Кроме того, были затронуты вопросы противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее в интервью телеканалу «Россия 1» Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим единственным другом.