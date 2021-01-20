Байден и Обама обменялись ударом кулаков в знак приветствия в Капитолии

Избранный президент США Джо Байден и экс-лидер страны Барак Обама обменялись ударом кулаков в знак приветствия перед церемонией инаугурации первого в Капитолии в среду, 20 января. Об этом информирует телеканал CNN.

Отмечается, что к присяге избранного главу государства приводит главный судья Джон Робертс.

Мероприятие начнется в полдень по местному времени. После своей присяги избранный глава государства выступит с программной речью.

Ранее сообщалось, что на церемонию прибыли бывшие лидеры страны Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Дональд Трамп отказался присутствовать на мероприятии.