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Джо Байден с женой Джилл, 20 января 2021 года Джо Байден с женой Джилл, 20 января 2021 года

Байден объявил минуту молчания на инаугурации в память о жертвах COVID-19

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Вступивший в должность президента США Джо Байден прервал свою инаугурационную речь ради минуты молчания в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции.

Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале Байдена.

«В качестве первого действия на посту президента я прошу вас присоединиться ко мне для молчаливой молитвы в память о тех, кого мы потеряли за последний год из-за пандемии», – заявил новый глава государства.

После этого он прервал свое выступление ради минуты молчания.

Ранее Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии коронавирусом заразились более 24 млн американцев, более 400 тысяч из них скончались.

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