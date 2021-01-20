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Новости политики

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Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года

Белый дом назвал приоритеты Байдена на посту президента

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Белый дом опубликовал перечень основных приоритетов администрации вступившего в должность президента США Джо Байдена.

В частности, особое внимание Байден уделяет борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Новая администрация планирует расширить тестирование на коронавирус и начать общенациональную программу вакцинации населения.

Кроме того, американские власти намерены «предпринять смелые шаги для устранения несправедливости в экономике и оказания помощи пострадавшим от пандемии».

Другими приоритетами Байдена посту президента станут реформы иммиграционной системы и системы здравоохранения, урегулирование «чрезвычайной климатической ситуации», решение проблемы расового неравенства, а также восстановление положения США в мире.

Ранее Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.

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