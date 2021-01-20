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Новости политики

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Байден назначил временных глав Госдепа и двух министерств

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Вступивший в должность президент США Джо Байден назначил временных министров финансов и юстиции, а также временного главу Госдепартамента, сообщает Reuters.

Исполнять обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, временным главой министерства финансов станет Энди Бокол, министерства юстиции – Монти Уилкинсон, указано в сообщении.

Они будут занимать свои посты до утверждения постоянных выдвиженцев Байдена сенатом.

Ранее Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.

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