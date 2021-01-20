В консульстве РФ в Нью-Йорке сообщили о проблемах с факсимильной связью

В генконсульстве России в Нью-Йорке уже несколько месяцев не действует факсимильная связь с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии.

«В течение нескольких месяцев именно на линиях, на которых осуществляется факсимильная связь с Россией, связи по факсу нет», — сказал источник.

По его словам, работу этой связи обеспечивает компания Verizon. Собеседник агентства отметил, что все эти месяцы фирма обещает устранить этот дефект.

Во вторник, 19 января, генконсульство России в Нью-Йорке заявило, что США отключили телефонные линии, из-за чего не работает связь, и возникли перебои с интернетом.