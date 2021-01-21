Посол РФ выразил надежду на улучшение отношений с США с приходом Байдена к власти

Москва надеется, что с приходом к власти президента США Джозефа Байдена начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. Об этом заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», — сказал он.

Ранее Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.