Генсек ООН приветствовал решение Байдена вернуть США в ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал решение президента США Джо Байдена вернуть страну в ВОЗ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь приветствует заявление Соединенных Штатов о возобновлении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения. Поддержка Всемирной организации здравоохранения абсолютно необходима для мировых усилий по скоординированной борьбе с COVID-19», - говорится в заявлении.

По мнению генсека, настало время работать вместе в духе солидарности, чтобы остановить вирус.

«Вакцины являются важнейшим инструментом в борьбе с COVID-19, и присоединение Соединенных Штатов к механизму COVAX, а также его поддержка ими придаст импульс усилиям по обеспечению равного доступа к вакцинам для всех стран», - отмечается в заявлении.