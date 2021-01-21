Посол: РФ рассчитывает на продолжение контактов с военными США по Сирии

Россия рассчитывает на продолжение регулярных контактов с военными США по Сирии при новой администрации. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, Москва также считает полезным определить сферы, где РФ и США могли бы наладить сотрудничество.

«Исходим из того, что в Сирии военные наших стран продолжат регулярные контакты с целью предотвращения инцидентов», — сказал посол.

По словам посла, было бы полезным определить те сферы, где Россия и США могли бы наладить сотрудничество

«Например, по оказанию гумпомощи, постконфликтному восстановлению, разминированию, содействию возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также по борьбе с терроризмом», - добавил дипломат.