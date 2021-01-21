Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Посол: РФ рассчитывает на продолжение контактов с военными США по Сирии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Россия рассчитывает на продолжение регулярных контактов с военными США по Сирии при новой администрации. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, Москва также считает полезным определить сферы, где РФ и США могли бы наладить сотрудничество.

«Исходим из того, что в Сирии военные наших стран продолжат регулярные контакты с целью предотвращения инцидентов», — сказал посол.

По словам посла, было бы полезным определить те сферы, где Россия и США могли бы наладить сотрудничество

«Например, по оказанию гумпомощи, постконфликтному восстановлению, разминированию, содействию возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также по борьбе с терроризмом», - добавил дипломат.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

США готовы продлить действие договора СНВ-3

Блинкен: США будут убеждать партнеров отказаться от «Северного потока — 2»

Посол РФ выразил надежду на улучшение отношений с США с приходом Байдена к власти

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.