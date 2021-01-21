В Белом доме назвали непродуктивными санкции Китая против администрации Трампа

Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме в новой администрации Джозефа Байдена назвала непродуктивным решение Китая ввести санкции в отношении 28 граждан США. Об этом сообщает Reuters.

По утверждению представительницы СНБ, действия Китая являются «непродуктивными и циничными».

Как сообщалось, Пекин ввел санкции в отношении 28 граждан США, в том числе против экс-госсекретаря страны Майка Помпео и советника бывшего американского президента Дональда Трампа по торговле Питера Наварро. Ограничения ввели за вмешательство во внутренние дела Китая и подрыв китайских интересов.

Во время президентства Дональда Трампа, Вашингтон неоднократно критиковал действия КНР. Так, администрация бывшего американского лидера обвинила Пекин в начале пандемии коронавируса, отметив, что Китай вовремя не предпринял необходимые действия.

Кроме того, в ноябре прошлого года Трамп запретил американским инвесторам проводить сделки с ценными бумагами китайских фирм, в управлении которыми прямо и косвенно участвуют китайские военные.