Украинского замминистра Немилостивого уволили после скандала с полицией

Правительство Украины уволило заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого после того, как он пьяный за рулем нарушил правила дорожного движения и устроил скандал с полицейскими. Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

По данным «Украинских новостей» полиция остановила автомобиль Немилостивого поздно вечером из-за того, что он нарушил правила дорожного движения, а именно: требования дорожного знака 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением». Во время общения патрульных с нарушителем оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения. Он «угрожал должностью», толкал патрульных и дергал за форменную одежду.

Шмыгаль подчеркнул, что такое поведение Немилостивого недопустимо.

«Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра. Должность в кабинете министров Украины — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной», — добавил премьер.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского попросили уволить посла Украины в Иране. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко говорил, что заявления посольства о том, что причиной крушения украинского Boeing в аэропорту Тегерана стала авария двигателя, являются проявлением неуважения к семьям погибших и наносят дипломатический урон Украине.