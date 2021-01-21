Песков: вопрос о встрече Путина и Байдена не стоит на повестке дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По его словам, пока обсуждений на этот счет не ведется.

«Никакой подготовки, такой вопрос не стоит на повестке дня», — произнес представитель Кремля.

Он напомнил, что в настоящий момент в связи с пандемией коронавируса очное общение лидеров невозможно и добавил, что отдельных контактов не планируется.

Песков также добавил, что для обсуждения перспектив потенциальной встречи должны созреть соответствующие предпосылки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что планов касательно телефонного разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет. Псаки добавила, что первые телефонные переговоры Байдена пройдут «с партнерами и союзниками».