Билл Клинтон задремал на инаугурации Байдена

| Бернст Ю.

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон с трудом сдерживал сон на инаугурации Джо Байдена, сообщает газета Daily Mail.

Камеры засняли, как Клинтон прикрывал глаза во время первого президентского обращения Байдена.

Экс-президент сидел на трибуне рядом со своей женой Хиллари за бывшим вице-президентом Майком Пенсом, которые, в свою очередь, внимательно слушали выступление нового главы государства.

20 января в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он принес присягу на верность конституции и стране. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

Ранее Байден рассказал, что Дональд Трамп, которого он сменил на президентском посту, оставил ему «великодушное письмо».