Палата представителей США обсудит передачу Сенату заключения по импичменту Трампа

В ближайшие несколько дней Палата представителей США обсудит, когда передать Сенату обвинительное заключение по импичменту бывшего президента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси, пишет ТАСС.

По ее словам, верхняя палата готова принять обвинительное заключение.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

Ранее сообщалось, что Байден предоставит сенату самостоятельно принимать решения по действиям в отношении импичмента Трампа.