Джилл Байден обратилась к нации

Джилл Байден, первая леди США, обратилась к нации после инаугурации ее супруга, Джо Байдена. Ее речь опубликовал телеканал ABC News.

Байден поблагодарила военных и госслужащих, которые обеспечили безопасность инаугурации.

Также она назвала день, когда ее муж стал 46-м президентом США, «новой светлой главой», наполненной оптимизмом. Также она призвала американцев объединиться.

Ранее стало известно, что в ближайшие несколько дней Палата представителей США обсудит, когда передать Сенату обвинительное заключение по импичменту бывшего президента Дональда Трампа.