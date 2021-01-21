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Джанет Йеллен Джанет Йеллен

Кандидат на пост главы Минфина США поддержала жесткие антироссийские санкции

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Кандидат на пост главы минфина США Джанет Йеллен поддержала жесткие антироссийские санкции за Крым и другие угрозы со стороны Москвы. Об этом сообщила в Twitter корреспондент Bloomberg Салеха Мосин со ссылкой на письменные ответы Йеллен сенаторам.

«Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию на восточной Украине и Крыму и другие угрозы национальной безопасности США», — написала Йеллен.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Джо Байден не планирует перезагружать отношения с Россией и рассматривает возможность введения новых санкций.

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