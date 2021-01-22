В Австрии предложили Вену в качестве площадки для переговоров РФ и США

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг предложил Вену в качестве площадки для переговоров России и Соединенных Штатов в случае необходимости, в том числе по договору о запрещении ядерного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю положительным сигналом заявление Вашингтона. Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении», — сказал он.

20 января Москва предложила новой администрации главы Белого дома Джо Байдена продлить Договор СНВ без предварительных условий.

В дальнейшем представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы предложить РФ продление ДСНВ на пять лет.