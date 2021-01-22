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Новости политики

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В МИД России считают провокацией высылку дипломата из Албании

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал высылку российского дипломата из Албании. Его слова приводит РИА «Новости».

«Воспринимаем это с большим сожалением, потому что это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений и, конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа», — сказал Грушко.

Он напомнил, что один из главных принципов в дипломатии — это взаимность.

Албания объявила 21 января персоной нон грата российского дипломата из-за нарушения мер по коронавирусу в стране. Он должен покинуть страну в течение 72 часов. В российском посольстве в Тиране назвали обвинения в адрес дипломата необоснованными.

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