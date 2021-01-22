Лукашенко: Белоруссия «не рухнет на колени» при оказываемом давлении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна «не рухнет на колени» в условиях неопределенной ситуации в мировой экономике и при оказываемом на Минск внешнем давлении. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.

«Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать», — произнес он.

Лукашенко отметил, что в настоящий момент глобальные процессы во всем мире переживает турбулентность из-за пандемии коронавируса и ухудшения экономической ситуации.

Белорусский лидер также добавил, что необходимо мобилизовать имеющиеся силы, а затем «браться за что-то новое».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии нельзя «попасть в жернова» и не быть переломленной за предстоящий год.