Песков считает материал о «дворце» Путина враньем и «качественной клюквой»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сведения, опубликованные Алексеем Навальным о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину дворце в Геленджике, не соответствуют действительности и являются «качественной клюквой», передает ТАСС.

В беседе с журналистами Песков рассказал, что Путин не пользуется этим объектом в Геленджике. Он также добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект.

«Мы сказали, что это не соответствует действительности. <...> Это просто вранье», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков назвал данные Навального «компиляционными материалами». «Вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров», — уверил он.

Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. «Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов, у нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов», — резюмировал Песков.