В Крыму ответили на слова Кравчука о желании посетить полуостров

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о желании посетить Крым, сообщает РИА «Новости».

По словам Гемпеля, полуостров открыт для всех, кто хочет объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе.

«Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину в Россию», — заявил парламентарий.

Ранее Кравчук заявил, что хотел бы посетить Крым, но его визит вряд ли мог бы быть положительно оценен российской стороной.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.