Шумер сообщил, что резолюцию об импичменте Трампа направят в Сенат 25 января

Резолюцию по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу передадут в Сенат США в понедельник, 25 января, передает Reuters, ссылаясь на лидера демократического большинства в верхней палате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк).

Как сообщил политик, он общался со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, которая сказала ему, что статьи импичмента поступят в Сенат в понедельник.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч МакКоннелл предложил начать процесс об импичменте Трампа не раньше 13 февраля текущего года.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победу одержал Байден. При этом Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена Сенатом.