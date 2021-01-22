В МИД РФ сожалеют о решении КС Молдавии лишить русский язык особого статуса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Конституционного суда Молдавии лишить русский язык статуса языка межнационального общения. Об этом говорится в ее комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, данное решение вызывает глубокое сожаление.

21 января КС Молдавии постановил, что принятый 16 декабря 2020 года закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова», который вернул русскому языку статус языка межнационального общения, не соответствует конституции страны.