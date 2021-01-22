В ООН призвали Россию и США скорее приступить к переговорам по СНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США как можно быстрее приступить к переговорам по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом пишет ТАСС.

«Генеральный секретарь приветствует заявление США о том, что они будут стремиться к продлению ДСНВ на пять лет, так же как и подтверждение со стороны России намерения продлить его на пять лет», — приводятся слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

До этого представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что США готовы предложить России продление ДСНВ на пять лет.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.